Il Tribunale del riesame dissequestra denaro trovato in casa di Iacolino

Il Tribunale del Riesame ha dissequestrato i 90 mila euro trovati in casa del manager della sanità Salvatore Iacolino, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione nell’ambito di una inchiesta su un giro di mazzette che ha coinvolto un funzionario regionale e il boss di Favara, Carmelo Vetro.

I giudici hanno accolto la tesi dei legali di Iacolino, che era stato nominato direttore generale del Policlinico di Messina, che hanno sostenuto che parte del denaro sequestrato era frutto di prelievi bancomat fatti dal loro assistito quando era eurodeputato di FI e parte era invece stato regalato alla figlia per il matrimonio, nel 2021, e conservato in casa dei genitori.