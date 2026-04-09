Agrigento

Commemorazione e cerimonia intitolazione sala Teatro Pirandello a Nino Bellomo

L’evento sarà arricchito da contributi video di importanti personalità del mondo dello spettacolo e della cultura

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, sabato 11 aprile, alle ore 18:30, presiederà la cerimonia commemorativa promossa dal Comune in occasione del primo anniversario della scomparsa di Nino Bellomo, nel segno del ricordo. Nel corso dell’evento verrà ufficialmente intitolata una sala del Teatro Pirandello alla sua memoria: un gesto simbolico ma concreto, che restituisce alla città un luogo destinato a custodire nel tempo il valore del suo contributo umano e artistico, e a mantenerne viva la presenza nella vita culturale agrigentina.

La commemorazione sarà arricchita da contributi video di importanti personalità del mondo dello spettacolo e della cultura, tra cui Marco Bellocchio, Deborah Caprioglio, Michele Guardì, Monica Guerritore, Gianfranco Jannuzzo, Michele Placido che hanno voluto rendere omaggio al suo ricordo con parole di stima e testimonianze sincere.

Sarà un’occasione per condividere memorie, ripercorrere un percorso fatto di impegno, visione e dedizione al teatro, e per riconoscere il segno profondo che Nino Bellomo ha lasciato non solo sul piano professionale, ma anche umano, in quanti hanno avuto modo di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

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