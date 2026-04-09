Cronaca

Morto suicida l’anziano fracassone di Scicli

Della vicenda si sono occupate programmi televisivi e testate nazionali.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La vicenda di Vittorio Tasca, l’86enne noto alle cronache come “l’anziano fracassone” di via dei Miracoli, si è conclusa nel modo più tragico. L’uomo è morto in ospedale dopo essere stato soccorso in seguito a un grave gesto autolesionistico. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, Tasca avrebbe aperto una bombola del gas all’interno della propria abitazione, tentando contemporaneamente un’altra forma di autolesionismo. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri. L’anziano è stato trovato in condizioni critiche, intubato e trasferito d’urgenza in ospedale, dove è stato mantenuto in vita con respirazione artificiale. Nonostante gli sforzi dei sanitari, è deceduto poco dopo. Tasca era diventato un personaggio noto a livello locale e nazionale. Da oltre un anno i condomini della palazzina di via dei Miracoli denunciavano rumori continui, musica ad alto volume e comportamenti molesti provenienti dal suo appartamento. Della vicenda si sono occupate programmi televisivi e testate nazionali. Il 3 aprile scorso il Tribunale di Ragusa aveva tenuto un’udienza per la nomina di un amministratore di sostegno, che sembra sia stato nominato questa mattina.

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