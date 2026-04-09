Polis, al via i lavori nell’ufficio postale di Villafranca Sicula
La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso il vicino ufficio postale di Burgio
Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Villafranca Sicula da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.
La continuità dei servizi ai cittadini sarà garantita attraverso il vicino ufficio postale di Burgio in via Leone, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, e dotato ATM Postamat operativo h24.
La sede di corso Vittorio Emanuele infatti è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.
La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Villafranca Sicula avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda.
Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati, i certificati di stato civile e anagrafici (quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR) e la possibilità di richiedere il passaporto, nella sede di corso Vittorio Emanuele i cittadini avranno a disposizione anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro.
Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per fine maggio, l’ufficio postale di Villafranca Sicula tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.