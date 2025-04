Il triste destino di Arlesiana: voleva festeggiare, in Egitto, 50 anni ed è morta il giorno prima

Profonda commozione, senso di impotenza, dolore allo stato puro.

E’ ciò che vive la città di Marsala – come racconta www.marsalalive.it – colpita dalla tragica notizia della scomparsa di Arlesiana Mannone, una donna di 49 anni molto conosciuta e benvoluta dalla comunità. La marsalese morta in vacanza si trovava a Il Cairo, in Egitto, dove era arrivata lunedì scorso per un viaggio che sognava da tempo.

Secondo le prime informazioni, Arlesiana avrebbe accusato un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre si trovava nella capitale egiziana. Nonostante i tentativi di soccorso, per lei non c’è stato nulla da fare. Alcune fonti locali parlano anche di una possibile intossicazione alimentare, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulle cause del decesso. Le autorità stanno conducendo le verifiche del caso.

La notizia della marsalese morta in vacanza ha lasciato attonita l’intera comunità marsalese. Arlesiana Mannone, appassionata di canto e pittura, era molto attiva nel mondo artistico locale. Proprio ieri, 24 aprile, avrebbe compiuto 50 anni. Un traguardo che desiderava festeggiare con un viaggio speciale per ammirare le piramidi, sogno che purtroppo si è trasformato in un incubo.

Lascia il compagno e un figlio di 19 anni, oltre a una rete di amici e conoscenti che in queste ore la ricordano sui social con messaggi colmi di affetto e incredulità.

Sono centinaia i messaggi di cordoglio comparsi sui social network da parte di chi conosceva Arlesiana. Amici di lunga data, colleghi e conoscenti esprimono il proprio dolore per una perdita che lascia un grande vuoto.

Francesco, un caro amico, scrive:

“Carissima amica mia, una notizia che non volevo sentire. Abbiamo cominciato insieme a cantare nello stesso gruppo, e tante serate fatte per la passione della musica. Fai buon viaggio R.I.P.”

Eliseba commenta con dolore:

“No Arlesiana mia nooooo perché noooo Arlesiana miaaaa”

E Maria Luisa aggiunge:

“Non ci sono più parole! RIP Arlesiana, sei nei miei ricordi di momenti di vita spensierata ❤ Non ci posso credere ?”

Una donna piena di vita e sogni: il ricordo di Arlesiana. Chi la conosceva la descrive come una donna solare, affettuosa e piena di energia. I suoi sogni, la sua arte e la sua musica resteranno per sempre nei cuori di chi le ha voluto bene. La comunità marsalese si stringe attorno al dolore della famiglia, in attesa del rientro della salma e delle esequie che si terranno nei prossimi giorni.