Giudiziaria

Corruzione, rinviati a giudizio imprenditrice ed ex portavoce del presidente Ars

La prima udienza si terrà il prossimo 2 novembre davanti alla terza sezione penale del Tribunale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sabrina De Capitani, l’ex portavoce del Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, è stata rinviata a giudizio con l’accusa di corruzione. Lo ha deciso la gup Giuseppina Zampino. Insieme con De Capitani, sono stati rinviati a processo l’imprenditrice Marcella Cannariato, che nei mesi scorsi era già stata condannata a due anni e mezzo nell’ambito di un’altra tranche del processo, per corruzione. Oltre a due manager della comunicazione, Marianna Amato e Alessandro Alessi. La prima udienza si terrà il prossimo 2 novembre davanti alla terza sezione penale del Tribunale.

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