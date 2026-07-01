Aragona inaugura la nuova Biblioteca comunale e l’Infopoint

Si è svolta ieri la cerimonia di inaugurazione della nuova Biblioteca comunale e del nuovo Infopoint, due interventi realizzati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, finanziato attraverso il GAL Sicani, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta culturale e turistica del territorio e valorizzare il patrimonio locale.

L’iniziativa rientra nella Strategia di Sviluppo Locale del Distretto Rurale di Qualità dei Sicani, nell’ambito dell’azione “Vivere e viaggiare nel DRQ Sicani”, e punta a creare un sistema integrato tra cultura, accoglienza, imprese agricole, artigianali e ricettive, favorendo nuove opportunità di sviluppo.

Nel corso della cerimonia il sindaco, Giuseppe Pendolino, ha ricordato come «Aragona negli ultimi anni sia stata un cantiere aperto», grazie a una programmazione che ha consentito di intercettare importanti finanziamenti e trasformarli in opere concrete. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato che il percorso di riqualificazione proseguirà con la consegna di altre strutture strategiche, tra cui l’asilo nido, la palestra comunale, il Palazzo Principe e la scuola Fontes Episcopi.

Particolare attenzione è stata riservata al nuovo Infopoint, destinato a diventare un punto di riferimento per cittadini e visitatori, soprattutto per i pellegrini della Magna Via Francigena, confermando la volontà dell’Amministrazione di investire in servizi che rafforzino l’accoglienza e la promozione del territorio.

L’assessore alla Cultura, Rossana Marino, ha definito biblioteca e Infopoint «luoghi di incontro, cultura e partecipazione», evidenziando come rappresentino un investimento per la crescita della comunità e uno strumento di valorizzazione del territorio.

L’assessore ai Lavori pubblici, Gioacchino Volpe, ha ripercorso l’iter amministrativo che ha portato alla riqualificazione della biblioteca attraverso il bando del GAL Sicani e il successivo finanziamento di 114 mila euro derivante da un partenariato pubblico-privato. Volpe ha inoltre sottolineato il ruolo della biblioteca come spazio di aggregazione, inclusione e crescita culturale, destinato a diventare un punto di riferimento per giovani, famiglie e associazioni. Infine, ha anticipato che sorgerà un anche un ostello dove i pellegrini della Magna Via Francigena potranno soggiornare ad un prezzo popolare.

Nel corso dell’inaugurazione è intervenuto anche l’assessore Claudio Clemenza, che ha espresso soddisfazione per il completamento dell’opera, ricordando il lavoro svolto negli anni precedenti per valorizzare la struttura e sottolineando l’importanza della continuità amministrativa nella realizzazione dei progetti strategici per la città.

La cerimonia si è conclusa con i ringraziamenti del sindaco alla Giunta comunale, erano presenti anche il vice sindaco Franco Virone e l’assessore al Bilancio, Francesco Morreale, e a tutti i collaboratori del Comune che hanno seguito l’iter progettuale e amministrativo dell’intervento, ribadendo l’impegno dell’Amministrazione a proseguire il percorso di rigenerazione urbana e potenziamento dei servizi a favore della comunità.