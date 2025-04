In fiamme la veranda di un impiegato sottoposto a misura cautelare, indagini 

Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo che ha danneggiato la veranda e gli arredi dell’abitazione di un impiegato cinquantanovenne attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. L’incendio è avvenuto nel primo pomeriggio a Menfi. A lanciare l’allarme è stato il proprietario di casa non appena fatto rientro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita Belice che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Secondo una prima stima il danno ammonterebbe a circa 20 mila euro. Al via le indagini per chiarire le cause dell’incendio. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ma tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori.