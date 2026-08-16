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In spiaggia con cocaina, marijuana e una pistola scacciacani: denunciato 22enne licatese

Il ragazzo, alla vista dei poliziotti impegnati in alcuni controlli, ha tentato di allontanarsi. Un atteggiamento che ha insospettito ancora di più gli agenti

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Un ventiduenne di Licata è stato denunciato a piede libero per le ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il giovane è stato sorpreso sulla spiaggia di Mollarella, durante il Ferragosto, in possesso di piccole quantità di cocaina e marijuana e di una pistola scacciacani. Il ragazzo, alla vista dei poliziotti impegnati in alcuni controlli, ha tentato di allontanarsi. Un atteggiamento che ha insospettito ancora di più gli agenti che lo hanno raggiunto e sottoposto a perquisizione. 

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