Sei sbarchi tra Lampedusa e Lampione

Sei sbarchi, con complessivi 87 migranti, si sono registrati nel giro di poche ore tra Lampedusa e Lampione. Sull’isolotto sono stati individuati sette tunisini che hanno raccontato di essere partiti da Chebba a bordo di un gommone. La motovedetta V1307 della guardia di finanza ha soccorso altri sei cittadini tunisini, fra cui tre donne: cinque appartengono allo stesso nucleo familiare mentre il sesto e’ un loro amico. Il gruppo ha riferito di essere salpato da Sfax. Altri due barchini, con rispettivamente 14 e 10 tunisini, sono stati intercettati dalle motovedette impegnate nei controlli. Due ulteriori imbarcazioni, partite dalla Libia, trasportavano invece 21 e 29 persone originarie di Egitto, Somalia, Sudan, Iran e Iraq. Le operazioni di soccorso sono state effettuate dalla guardia costiera e dalla guardia di finanza. Tutti gli 87 migranti sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove il numero complessivo degli ospiti e’ salito a 233.