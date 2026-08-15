Enzo Miccio in vacanza a Lampedusa: “posto magico che ti entra dentro”

Lampedusa si conferma una delle mete più ambite dell’estate, capace di conquistare non soltanto turisti e appassionati di mare, ma anche volti noti dello spettacolo e della televisione. Tra coloro che hanno scelto l’isola per trascorrere il periodo di Ferragosto c’è anche Enzo Miccio, wedding planner italiano, che ha raccontato sui suoi canali social le emozioni vissute durante il soggiorno.

“Ci sono luoghi in cui vai in vacanza e poi ci sono luoghi che, senza quasi accorgertene, ti entrano dentro”, ha scritto Miccio sui social, condividendo con i suoi follower alcune foto tra tuffi, buon cibo e tramonti mozzafiato. “Amo la Sicilia, profondamente, ma Lampedusa ha qualcosa di diverso. Una magia tutta sua, fatta di sole, mare, libertà e persone. Giornate lente, trascorse in barca a oziare sotto il sole, con il mare intorno e i delfini che sembravano volerci fare festa. Tramonti che non si fotografano soltanto: si portano nel cuore. Passeggiate in motorino quando il giorno comincia a spegnersi, il vento sulla pelle, il profumo del mare e del finocchietto selvatico. E poi le cose semplici, quelle che diventano ricordi: una brioche col gelato, una granita, una tavola condivisa, una chiacchiera con qualcuno incontrato per caso. Qui, sottolinea Miccio, non servono abiti eleganti, e se ve lo dico io, fidatevi, qui bastano un costume da bagno, i piedi nudi e la voglia di sentirsi liberi. Lampedusa mi ha regalato soprattutto la possibilità di rallentare, di respirare, di stare bene senza dover fare nulla. Perché a volte non serve andare lontano per ritrovare se stessi, serve soltanto trovare il posto giusto. E Lampedusa, per me, lo è stata. Grazie Lampedusa e grazie ai lampedusani”, ha concluso il conduttore che si prepara adesso ad iniziare una nuova stagione televisiva.