Catania

Etna, danni al manto stradale dopo scossa di terremoto

Una scossa di magnitudo 3.9 è stata registrata oggi, 15 agosto, con epicentro a circa 7 km a ovest di Linguaglossa

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Torna a tremare il versante nord-orientale dell’Etna. Una scossa di magnitudo 3.9 è stata registrata oggi, 15 agosto, con epicentro a circa 7 km a ovest di Linguaglossa, a una profondità di appena 1 km. L’area interessata è quella di Piano Provenzana, dove si segnala la riattivazione della faglia della Pernicana; un tratto stradale sarebbe stato attraversato da vistose deformazioni del manto d’asfalto, attribuite dagli utenti proprio alla scossa. Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni a cose o persone da parte delle autorità locali.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Dramma a Sciacca, 16enne muore dopo aver accusato malore a Ferragosto 
AperturaIn aggiornamento

Ragazzina di 13 anni cade dal nono piano e muore
Apertura

Trovato cadavere di un 45enne in strada, colpito più volte con un cacciavite
di Irene Milisenda

Canicattì, proseguono le ricerche di Luigia Narbone: oggi in volo un elicottero dei Carabinieri
Apertura

Testa mozzata di animale davanti l’abitazione di una pensionata a Raffadali, indagini 
banner italpress istituzionale banner italpress tv