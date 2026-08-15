Etna, danni al manto stradale dopo scossa di terremoto

Torna a tremare il versante nord-orientale dell’Etna. Una scossa di magnitudo 3.9 è stata registrata oggi, 15 agosto, con epicentro a circa 7 km a ovest di Linguaglossa, a una profondità di appena 1 km. L’area interessata è quella di Piano Provenzana, dove si segnala la riattivazione della faglia della Pernicana; un tratto stradale sarebbe stato attraversato da vistose deformazioni del manto d’asfalto, attribuite dagli utenti proprio alla scossa. Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni a cose o persone da parte delle autorità locali.