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Persona soccorsa alla Scala dei turchi, l’intervento del 118 e della Guardia Costiera

Sul posto sono intervenuti gli operatori Alfa 16 di Porto Empedocle

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

L’equipaggio dell’Alfa 16 di Porto Empedocle, attivato dalla Centrale Operativa 118 – Cl/Ag/En , diretta dal Dott. Giuseppe Misuraca, è intervenuto per il soccorso di una persona sulla Scala dei Turchi, nel territorio di Realmonte, con il supporto operativo di un’unità della Guardia Costiera.
La persona è stata assistita, trasbordata al porto di Porto Empedocle e successivamente trasferita in ospedale.
“Un intervento reso possibile dalla collaborazione e dal coordinamento tra i diversi assetti impegnati nel soccorso”, si legge in una nota da parte del Seus 118

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