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Dramma a Sciacca, 16enne muore dopo aver accusato malore a Ferragosto 

Il minorenne, residente a Misilmeri, si trovava insieme alla fidanzata e ad alcuni amici in una casa vacanze a Sciacca per festeggiare il Ferragosto

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

Dramma a Sciacca. Un ragazzino di 16 anni è morto all’ospedale Giovanni Paolo II dove la scorsa notte era stato trasportato d’urgenza per un arresto cardiaco. Il minorenne, residente a Misilmeri, si trovava insieme alla fidanzata e ad alcuni amici in una casa vacanze a Sciacca per festeggiare il Ferragosto. Durante la notte un malore improvviso.

Lanciato l’allarme, il ragazzino è stato trasferito immediatamente al pronto soccorso dagli operatori del 118. I medici hanno tentato disperatamente di salvargli la vita ma, purtroppo, per il giovane non c’è stato niente da fare. La Procura di Sciacca ha disposto l’autopsia affidando le indagini ai poliziotti del locale commissariato. 

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