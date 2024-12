Incendio all’alba, bruciate le auto di padre e figlio: indagini 

Notte di fuoco a Sciacca. Un incendio è divampato poco prima dell’alba in una traversa di via Leonardo Sciascia danneggiando due automobili. Il rogo ha interessato la Fiat Croma di proprietà di un ventiseienne disoccupato.

Le fiamme, poco dopo, si sono propagate anche al veicolo del padre, un pensionato di 68 anni. Sono stati alcuni residenti della zona a richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco dopo aver visto fuoco e fumo. I pompieri, giunti sul posto, hanno domato il rogo. Non è ancora chiara la causa dell’incendio ma tutte le ipotesi sono al vaglio, compresa quella dolosa. Al via le indagini per accertare quanto accaduto.