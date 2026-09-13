Incendio distrugge auto e danneggia prospetto di un’abitazione a Campobello, indagini
Al via le indagini dei carabinieri per accertare quanto accaduto. Al vaglio degli investigatori eventuali telecamere in zona che possano fare luce sull’origine del rogo
Un incendio la cui natura è ancora tutta da accertare ha distrutto un’auto, di proprietà di una trentenne ma in uso al compagno, e danneggiato il prospetto di un’abitazione. È successo la scorsa notte nei pressi di via Vittorio Veneto, a Campobello di Licata.
Il rogo ha carbonizzato una Lancia Delta in uso ad un operaio di 33 anni del posto. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona dopo aver visto fiamme e fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini dei carabinieri per accertare quanto accaduto. Al vaglio degli investigatori eventuali telecamere in zona che possano fare luce sull’origine del rogo.