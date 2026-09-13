Positivo all’alcoltest dopo incidente stradale: denunciato
L’uomo deve rispondere per guida sotto l’influenza dell’alcol.
Era ancora pomeriggio, ben prima dell’ora di cena, quando la Centrale Operativa ha ricevuto la segnalazione di alcuni passanti che avevano assistito a un incidente stradale appena verificatosi in via Umberto, a San Pietro Clarenza. La pattuglia della Radiomobile di Gravina di Catania è stata quindi immediatamente inviata sul posto per effettuare gli accertamenti e ha identificato il conducente dell’auto coinvolta, un 62enne residente a Catania.
Nel parlare con lui, l’equipaggio ha sentito un forte odore di vino, tipico di chi ha alzato troppo il gomito quindi, considerate le circostanze e il successivo coinvolgimento nel sinistro, i Carabinieri hanno deciso di sottoporlo al test dell’etilometro.
L’esito ha fugato ogni dubbio: il 62enne è risultato positivo all’alcoltest, facendo registrare un tasso alcolemico di 1,03 grammi per litro, oltre il limite consentito dalla legge.
Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol.