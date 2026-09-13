Catania

Positivo all’alcoltest dopo incidente stradale: denunciato

L’uomo deve rispondere per guida sotto l’influenza dell’alcol.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Era ancora pomeriggio, ben prima dell’ora di cena, quando la Centrale Operativa ha ricevuto la segnalazione di alcuni passanti che avevano assistito a un incidente stradale appena verificatosi in via Umberto, a San Pietro Clarenza. La pattuglia della Radiomobile di Gravina di Catania è stata quindi immediatamente inviata sul posto per effettuare gli accertamenti e ha identificato il conducente dell’auto coinvolta, un 62enne residente a Catania. 

Nel parlare con lui, l’equipaggio ha sentito un forte odore di vino, tipico di chi ha alzato troppo il gomito quindi, considerate le circostanze e il successivo coinvolgimento nel sinistro, i Carabinieri hanno deciso di sottoporlo al test dell’etilometro. 

L’esito ha fugato ogni dubbio: il 62enne è risultato positivo all’alcoltest, facendo registrare un tasso alcolemico di 1,03 grammi per litro, oltre il limite consentito dalla legge.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol.

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