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Minorenne picchia coetaneo, genitori condannati a risarcire 30 mila euro 

I genitori sono responsabili del comportamento del figlio minorenne violento. Dovranno pagare 30 mila euro alla vittima

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I genitori sono responsabili del comportamento del figlio minorenne violento. È quanto stabilito dal tribunale di Sciacca che ha condannato padre e madre di un ragazzino che picchiò un coetaneo provocandogli lesioni permanenti e la frattura del naso. I genitori dovranno così risarcire la persona offesa con poco più di 30 mila euro. La vicenda risale al 2021 quando un quindicenne, per questioni di gelosia, venne pestato da un coetaneo. Alla base dell’aggressione una parola di troppo alla fidanzatina. Il minorenne riportò la frattura delle ossa del naso e lesioni agli incisivi inferiori, con conseguenze permanenti.

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