Agrigento

Trovato con hashish, si scaglia contro i carabinieri: denunciato 27enne agrigentino

Il giovane già noto alle forze dell’ordine e attualmente a processo nell’inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sottoposto a perquisizione domiciliare, al margine del quale gli viene sequestrato dell’hashish, si scaglia contro i carabinieri. A finire nei guai è un 27enne agrigentino, Gerlando Romano, già noto alle forze dell’ordine e attualmente a processo nell’inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle. Il controllo è avvenuto lo scorso 1 settembre quando i carabinieri di Priolo Gargallo, paese del Siracusano in cui il giovane risiede, hanno effettuato la perquisizione. La Procura gli contesta la detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. L’indagato ha nominato l’avvocato Davide Casà. 

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