Catania

In casa con sacchi pieni di droga: arrestati due giovani

I Carabinieri erano intervenuti per una lite domestica e hanno trovato la droga

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una segnalazione per una lite domestica è arrivata al 112 NUE e i Carabinieri sono intervenuti subito presso un’abitazione di San Michele di Ganzaria dove, poi, invece, hanno arrestato due giovani.  In particolare, nel corso dell’intervento, avvenuto nella tarda serata, i militari della Radiomobile di Caltagirone, allertati dalla Centrale Operativa, hanno raggiunto l’abitazione segnalata, identificando un 29enne e una 23enne coinvolti in una discussione animata da allarmare il vicinato che, giustamente, ha chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine. 

Mentre i Carabinieri, dunque, parlavano con la coppia cercando di capire i motivi del conflitto, hanno percepito in casa dei due un odore acre, tipico della marijuana. A quel punto, il loro intervento ha “cambiato volto” ed è stata eseguita una perquisizione.  Le verifiche nell’appartamento hanno permesso di recuperare ben hashish e sacchetti pieni di marijuana, oltre a 2 bilancini elettronici, una macchina per il sottovuoto e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga. 

Gli stupefacenti sono stati sequestrati e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del 29enne e della 23enne per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, mettendoli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, li ha sottoposti entrambi alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

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