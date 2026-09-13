Sorpresi dalla Polizia a rubare un’auto: arrestati due pregiudicati

La Polizia di Stato ha arrestato due pregiudicati catanesi, sorpresi in strada a rubare all’interno di un’auto parcheggiata in via Pietro Novelli. A notarli in azione sono stati i poliziotti della squadra volanti che stavano transitando in zona per eseguire alcuni accertamenti nell’ambito di servizi di controllo del territorio.

Alla vista della pattuglia, i due pregiudicati, un 59enne e un 34enne, hanno provato a fuggire, nascondendosi vicino al cancello di un condominio. Entrambi sono stati individuati e fermati dai poliziotti, che li hanno trovati in possesso di una pinza, di uno smartphone particolarmente costoso e di un paio di orecchini, che sono stati poi riconosciuti dal proprietario dell’utilitaria, giunto, nel frattempo, sul posto dove aveva parcheggiato il mezzo ritrovato con il cilindro della portiera danneggiato.

Al termine dei riscontri, gli effetti personali sono stati restituiti all’automobilista che ha presentato denuncia contro i due pregiudicati, entrambi arrestati dai poliziotti per furto aggravato in concorso, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Su disposizione del PM di turno, i due uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima.