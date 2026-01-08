Apertura

Incendio distrugge capannone a Licata, indagini dei carabinieri 

Un incendio ha distrutto un capannone usato come depositato di elettrodomestici di proprietà di un 52enne ma di fatto in uso ad un 45enne

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Fiamme a Licata. Un incendio ha distrutto un capannone usato come depositato di elettrodomestici di proprietà di un 52enne ma di fatto in uso ad un 45enne. Entrambi sono del posto. Sono stati alcuni passanti, dopo aver visto una colonna di fumo nei pressi di contrada San Michele, ad allertare le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, prima di avere la meglio sul rogo, hanno dovuto lavorare per circa due ore. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. Non è ancora chiara la natura che ha innescato il fuoco ma non è esclusa, al momento, alcuna pista. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Apertura

Intimidazione ad operaio a Cattolica Eraclea, tagliati 120 alberi di ulivo 
Agrigento

Maltratta per vent’anni la moglie, condannato artigiano agrigentino 
Apertura

Incendio distrugge capannone a Licata, indagini dei carabinieri 
Sicilia by Italpress

Tragedia di Crans Montana, l’8 gennaio un minuto di silenzio anche nelle scuole siciliane
di Gioacchino Schicchi

Pagare (forse) e sorridere: nel 2025 inviati avvisi per oltre 34 milioni di euro
Sicilia

Sciopero del 9-10 gennaio, aerei e treni fermi per 24 ore
banner italpress istituzionale banner italpress tv