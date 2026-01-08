Messina

Incidente mortale a Messina: perde la vita un tecnico campano

Posta l’area sotto sequestro per accertare eventuali violazioni delle norme di sicurezza

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un tecnico di 60 anni ha perso la vita a Fondachello Valdina, in provincia di Messina (Sicilia). L’evento è accaduto all’interno dei capannoni di un’azienda produttrice di laterizi. Il professionista, originario della Campania, si trovava nel sito per effettuare verifiche tecniche quando è precipitato da un’altezza di circa quattro metri. Il violento trauma cranico riportato nell’impatto è risultato fatale; i sanitari, allertati dai titolari, non hanno potuto che constatare il decesso. I Carabinieri di Rometta e il magistrato di turno hanno posto l’area sotto sequestro per accertare eventuali violazioni delle norme di sicurezza.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Apertura

Meccanico scomparso su un peschereccio, gip non archivia e dispone nuove indagini 
Messina

Incidente mortale a Messina: perde la vita un tecnico campano
Apertura

Al via il maxi processo alla mafia di Villaseta e Porto Empedocle
Giudiziaria

“Perde bimbo al nono mese di gravidanza e resta sterile”, assolti due medici 
Cultura

Terremoto del Belìce, giornata di memoria a Santa Margherita di Belice
Sicilia

Siccità, Regione Sicilia avvia procedure per invaso Chiusa Sclafani
banner italpress istituzionale banner italpress tv