Incidente mortale a Messina: perde la vita un tecnico campano

Un tecnico di 60 anni ha perso la vita a Fondachello Valdina, in provincia di Messina (Sicilia). L’evento è accaduto all’interno dei capannoni di un’azienda produttrice di laterizi. Il professionista, originario della Campania, si trovava nel sito per effettuare verifiche tecniche quando è precipitato da un’altezza di circa quattro metri. Il violento trauma cranico riportato nell’impatto è risultato fatale; i sanitari, allertati dai titolari, non hanno potuto che constatare il decesso. I Carabinieri di Rometta e il magistrato di turno hanno posto l’area sotto sequestro per accertare eventuali violazioni delle norme di sicurezza.