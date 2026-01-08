Ponte incompiuto deturpa il paesaggio a Siculiana, sindaco chiede aiuto alla Regione

Da circa 40 anni a Siculiana è in piedi la metà di un viadotto mai completato. Nel progetto originario, poi abbandonato, scavalcando la statale 115 avrebbe dovuto collegare il centro abitato con le località balneari. Per il sindaco Giuseppe Zambito oggi siamo di fronte ad un inutile scheletro di cemento, che deturpa il paesaggio e che meriterebbe di essere demolito.

“Ma anche demolire costa, e per buttare giù questo ecomostro servirebbero almeno 3 milioni di euro. Soldi che il comune non ha”, dice il sindaco. Il quale ha deciso di promuovere un progetto da lui battezzato “Orizzonte libero”, che consiste in una sfida contro il degrado. L’idea centrale è di promuovere una proposta di legge regionale volta ad abbattere gli ecomostri incompiuti e a ripristinare la bellezza del paesaggio. In tale direzione Zambito ha preparato un appello al governo della Regione e ai gruppi parlamentari dell’Ars, invitando tutti gli altri comuni della Sicilia a sottoscriverlo. Obiettivo: istituire un fondo regionale straordinario a disposizione dei comuni da utilizzare per demolire tutte le opere incompiute, come il “mezzo ponte” di Siculiana.

Le cifre per demolire le infrastrutture che deturpano il paesaggio sono insostenibili per le amministrazioni locali. “Pur avendo la volontà di intervenire – spiega il sindaco – i bilanci comunali non possono sostenere costi così onerosi, e noi siamo letteralmente prigionieri di una politica del passato, che vedeva nel cemento l’unico sviluppo. Oggi vogliamo liberare quella bellezza che è il nostro vero patrimonio, ripristinando i luoghi, aumentando gli spazi verdi a disposizione della collettività”.