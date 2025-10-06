Incendio in un appartamento a Racalmuto, salvate due donne 

Notte di fuoco a Racalmuto. Un vasto incendio è divampato all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina in via Anime Sante. Il fuoco, in breve tempo, ha inghiottito mobili e arredi. Due donne – di 53 e 21 anni – sono state messe miracolosamente in salvo. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e del distaccamento di Canicattì.

I pompieri hanno lavorato per ore prima di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri della stazione di Racalmuto. Non è ancora chiara la causa che ha innescato il rogo anche se potrebbe essere stato un corto circuito. Al via le indagini per fare luce sull’accaduto.