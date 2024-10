Incidente al bivio di Realmonte, camion contro auto e tamponamento a catena: 4 feriti 

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio di Realmonte. Il bilancio è di sei veicoli coinvolti e quattro feriti, per fortuna non in gravi condizioni. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati un tir e un’auto.

L’impatto ha causato un successivo tamponamento a catena che ha coinvolto altri quattro veicoli. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute due ambulanze – una Gise proveniente da Villaggio Mosè e l’altra da Porto Empedocle – che hanno trasferito in ospedale i feriti. Tutti non sono in pericolo di vita ma hanno riportato traumi sparsi al torace, al cranio e agli arti inferiori.