Incidente al valico dell’Appennino, morto 46enne agrigentino 

Tragico incidente stradale lungo il Passo del Muraglio, sul valico dell’Appennino tosco-romagnolo. Un quarantaseienne di Santa Margherita Belice, Aldo Nieli, è deceduto in seguito ad una brutta caduta in moto. L’uomo, sposato e padre di due figli, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote mentre percorreva quel tratto di strada. Nieli si era trasferito a Forlì ed era entrato nell’esercito italiano e lavorava alla base logistico addestrativa di Milano Marittima. Negli scorsi anni era stato impegnato in diverse missioni all’estero: Iraq, Libano, Afghanistan.