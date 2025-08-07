Incidente stradale a Grotte, 43enne ricoverato in prognosi riservata 

Un brutto incidente stradale si è verificato ieri notte lungo la strada provinciale 73, in territorio di Grotte. Un quarantatreenne in vacanza nell’Agrigentino si trova adesso ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni di Dio.

L’uomo era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito il 43enne in ospedale. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.