Ultime Notizie

Infermiera aggredita da paziente in ospedale, Nursind: “Inaccettabile”

L'uomo, con pregressi ricoveri in Tso e una nota storia psichiatrica, l' ha anche minacciata di morte

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un’infermiera del Policlinico di Messina ha subito ieri sera un’aggressione nel reparto di Chirurgia vascolare. A colpirla al torace con un calcio è stato un paziente, al rientro della sala operatoria, con pregressi ricoveri in Tso e una nota storia psichiatrica. L’uomo ha anche minacciata di morte. Lo rende noto il Nursind esprimendo al “massima solidarietà alla lavoratrice” e denunciando che “non è più accettabile venire a conoscenza di aggressioni al personale come se fossero fatti ordinari”. Per il sindacato è “inaccettabile che un paziente con problemi psichiatrici noti non fosse sottoposto a trattamento né seguito da un piano terapeutico adeguato”. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Foto

“Archi d’Estate 2025”, l’arte effimera si fa architettura sociale a San Biagio Platani
Apertura

Aggredisce genitori, fratello e cognata con coltello e tirapugni: arrestato 23enne
Ultime Notizie

Infermiera aggredita da paziente in ospedale, Nursind: “Inaccettabile”
Apertura

Incidente stradale a Grotte, 43enne ricoverato in prognosi riservata 
Lampedusa

In canoa e in balia del maltempo, due migranti soccorsi e messi in salvo da pescatori lampedusani
Palermo

Scoperta maxi piantagione, sequestrati oltre 80 chili di marijuana