Bracciante agricolo accoltellato a Licata, indagini 

L’uomo si è presentato al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso con diverse ferite da arma da taglio

Un quarantenne bracciante agricolo tunisino, da anni residente a Licata, è stato accoltellato al culmine di una lite avvenuta negli scorsi giorni nei pressi di piazza Stazione. L’uomo si è presentato al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso con diverse ferite da arma da taglio.

I medici, dopo averlo medicato, lo hanno dimesso con una prognosi di circa due settimane. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Il bracciante agricolo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe avuto un alterco con almeno un’altra persona. Dalle parole si è passati ai fatti con il più esagitato che lo avrebbe colpito con un coltello. Sulla vicenda indagano i carabinieri. 

