Agrigento

Incidente stradale a Villaseta, grave un quarantenne 

Un 40enne agrigentino è in gravi condizioni ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un brutto incidente stradale si è verificato questa sera nel quartiere di Villaseta, nella periferia di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter Liberty e una Fiat Multipla. L’impatto è avvenuto frontalmente nei pressi del vecchio centro commerciale.

A d avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote, un quarantenne agrigentino. L’uomo è stato immediatamente trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio in gravi condizioni. È in codice rosso.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 ed i carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile. I militari dell’Arma si occupano dei rilievi per ricostruire con esattezza quanto accaduto. 

