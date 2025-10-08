Apertura

Le ricerche proseguono anche con il buio ma di Marianna ancora nessuna traccia (VIDEO)

In questi minuti si continua a scavare nel canale fognario che porta al depuratore ma purtroppo di Marianna ancora nessuna notizia

L’ottavo giorno di ricerche di Marianna Bello, la trentottenne inghiottita da acqua e fango lo scorso uno ottobre nell’alluvione che ha messo in ginocchio Favara, si avvia alla conclusione. Le operazioni, tuttavia, non si fermano ma proseguono a tamburo battente anche con il calare della notte. In questi minuti si continua a scavare nel canale fognario che porta al depuratore.

Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile e i tecnici dell’Aica non si sono fermati nella speranza di trovare la donna ma – purtroppo – la situazione è uguale agli scorsi giorni. Nessuna novità. La condotta della fognatura è stata ispezionata grazie all’ausilio del robot dell’azienda idrica ed è stata finanche “liberata” da una occlusione creatasi a causa del fango e dei detriti. Marianna non si trova.

Questa mattina è entrata in azione anche l’unità cinofila dei carabinieri, due cani molecolari specializzati nella ricerca di persone scomparse e cadaveri direttamente arrivati da Livorno. Le operazioni continueranno anche domani. 

