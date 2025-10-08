Apertura

Pacco sospetto vicino la posta di Palma di Montechiaro ma era un falso allarme  

Per fortuna l'allarme è rientrato poichè si è appurato che la valigia, lasciata su un marciapiede, era vuota

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Momenti di tensione a Palma di Montechiaro per un pacco sospetto rinvenuto nei pressi della sede di Poste Italiane. La segnalazione della valigia è avvenuta in via Garda. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato. Per fortuna l’allarme è rientrato poichè si è appurato che la valigia, lasciata su un marciapiede, era vuota.

