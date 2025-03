Ingerisce nicotina liquida a scuola e si sente male, dodicenne in ospedale 

Ingerisce della nicotina liquida a scuola e poco dopo si sente male, accusa dolori e vomita. Spiacevole disavventura per un ragazzino di appena 12 anni che frequenta una scuola media di Agrigento. L’adolescente è stato immediatamente soccorso dai docenti per poi essere trasferito in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio.

In un primo momento si era pensato al peggio, vale a dire che il ragazzino avesse ingerito dello stupefacente. Una ipotesi immediatamente esclusa dai medici che hanno poi confermato l’intossicazione da nicotina. Il 12enne adesso sta bene. Bisognerà certamente capire come sia venuto in possesso della boccetta, non vendibile ai minorenni. Per questo motivo la polizia ha avviato degli accertamenti anche per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.