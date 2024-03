Intimidito all’incontro sulla legalità: “Chi ti autorizza a pronunciare il nome di Nicola Ribisi?”

Inseguito, insultato e aggredito verbalmente per aver “osato” pronunciare il nome del boss di Palma di Montechiaro, Nicola Ribisi, davanti gli studenti in un incontro per la legalità. A raccontare la spiacevole esperienza è Giuseppe Trovato, 26enne attivista di Treccastagni. Il giovane era stato invitato martedì mattina a parlare di legalità ai ragazzi dell’istituto “Odierna” di Palma di Montechiaro in un ciclo di incontri promosso da Scuola Zoo.

Durante l’assemblea Trovato fa i nomi dei boss tra cui quello, appunto, di Nicola Ribisi. A spiegare quanto accaduto alla fine dell’incontro è lo stesso Trovato in una diretta Instagram: “Sono stato avvicinato da un parente di Ribisi che con fare aggressivo e nervoso mi ha gridato in faccia come mai mi ero permesso di pronunciare il nome del boss. La situazione è stata molto critica – racconta Trovato – ma io non gli ho risposto e mi sono allontanato. Lui ha cominciato a insultarmi insieme ad una decina di ragazzi ma poi sono intervenuti quelli di Scuola Zoo e anche il vicepreside. Infine – conclude Trovato – sono stato accompagnato in macchina e scortato fino all’uscita del paese”.