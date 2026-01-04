Apertura

Intossicazione da botulino dopo aperitivo a Canicattì? 50enne ricoverato in rianimazione 

L’uomo si trova ricoverato in Rianimazione per un sospetto caso di botulino. Quattro suoi amici, insieme a lui durante l’aperitivo, hanno accusato malori

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Si sente male dopo un aperitivo e viene ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Si tratta di un cinquantenne di Canicattì che si trova adesso in terapia intensiva per un sospetto caso di botulismo, una grave intossicazione causata dalle tossine prodotte dal batterio Clostridium botulinum.

L’uomo si trovava in compagnia di una comitiva di amici che si era ritrovata per un momento conviviale in un locale di Canicattì. Tra loro anche quattro persone hanno accusato malori diffusi  ma le condizioni sono comunque meno gravi rispetto al cinquantenne. L’Asp di Agrigento, secondo quanto ricostruito, ha attivato il protocollo di rito cercando di risalire alla catena di eventi. Sulla vicenda indagano i carabinieri per tentato di fare luce su eventuali responsabilità. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Apertura

Intossicazione da botulino dopo aperitivo a Canicattì? 50enne ricoverato in rianimazione 
Economia

Confindustria Sicilia, Vecchio “Bene la manovra regionale, deluso per il no agli incentivi per l’export”
Catania

Chiede aiuto in strada ai poliziotti e poi li aggredisce, arrestato 28enne
Palermo

Albero cade su auto in transito, 4 giovani in ospedale  
Mafia

Mafia, 29 anni fa l’omicidio di Giuseppe La Franca
Naro

Naro, nell’ex Collegio dei Gesuiti apre il Museo Multimediale
banner italpress istituzionale banner italpress tv