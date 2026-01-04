Intossicazione da botulino dopo aperitivo a Canicattì? 50enne ricoverato in rianimazione 

Si sente male dopo un aperitivo e viene ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Si tratta di un cinquantenne di Canicattì che si trova adesso in terapia intensiva per un sospetto caso di botulismo, una grave intossicazione causata dalle tossine prodotte dal batterio Clostridium botulinum.

L’uomo si trovava in compagnia di una comitiva di amici che si era ritrovata per un momento conviviale in un locale di Canicattì. Tra loro anche quattro persone hanno accusato malori diffusi ma le condizioni sono comunque meno gravi rispetto al cinquantenne. L’Asp di Agrigento, secondo quanto ricostruito, ha attivato il protocollo di rito cercando di risalire alla catena di eventi. Sulla vicenda indagano i carabinieri per tentato di fare luce su eventuali responsabilità.