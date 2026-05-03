Agrigento

Akragas vincente sul Pro Ragusa con finale da brivido

Prima della sfida, è stato deposto un omaggio floreale davanti al poster di Gabriele Vaccaro, il giovane tragicamente scomparso a Pavia

Pubblicato 15 minuti fa
Da Angelo Gelo

L’Akragas fa sua la semifinale dei play off contro il Pro Ragusa al termine di una partita tirata.

Prima della sfida, è stato deposto un omaggio floreale davanti al poster di Gabriele Vaccaro, il giovane tragicamente scomparso a Pavia. Il capitano Alfonso Cipolla, a nome di tutta la società Akragas Slp, ha voluto rendere omaggio con un gesto semplice ma carico di significato, stringendosi idealmente attorno al ricordo di un ragazzo che la comunità continua a ricordare con affetto e commozione.

Proprio nelle stesse ore, al Brucculeri di Favara, anche il Castrum Favara ha omaggiato i familiari di Gabriele. Un gesto che unisce idealmente tutto il movimento calcistico e al quale ha voluto partecipare, con sincera vicinanza, l’intero gruppo Akragas.

Pronti-via e l’Akragas, al 7’ è già avanti con Marrone. Al 27’ Llama e al 31’ Ten Lopez. Sembra tutto facile ma in apertura di ripresa, il Pro Ragusa accorcia le distanze, al 5’ con Oueslati e al 20′ ci porta sul 2-3 ancora Oueslati.

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