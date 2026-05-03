Comitato Fontanelle mette a confronto i candidati sindaco

Il Comitato Fontanelle Insieme organizza per Venerdì 8 Maggio alle ore 18:30, presso la Piazzetta Livatino nel quartiere di Fontanelle, un incontro-confronto pubblico con i candidati a sindaco di Agrigento. L’iniziativa, dal titolo “I quartieri al centro: partecipazione, sviluppo e bene comune”, si propone come momento di dialogo aperto, autonomo, indipendente e apartitico, con l’obiettivo di riportare al centro dell’agenda politica il ruolo strategico dei quartieri nello sviluppo della città.

Il Comitato promotore sottolinea come la crescita di Agrigento non possa prescindere da un concreto investimento sulla riqualificazione delle periferie, sulla valorizzazione delle frazioni e sul rafforzamento del legame tra centro e territori. I quartieri rappresentano infatti luoghi di identità, partecipazione e coesione sociale, oltre che risorse fondamentali per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

L’incontro, moderato dal giornalista Gioacchino Schicchi, sarà articolato in una breve introduzione seguita da una serie di domande su temi ritenuti prioritari per il benessere collettivo e per il futuro del territorio. A ciascun candidato sarà garantita la possibilità di esporre la propria visione e le proprie proposte nel rispetto del confronto democratico. L’evento è aperto alla cittadinanza.