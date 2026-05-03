Agrigento

Comitato Fontanelle mette a confronto i candidati sindaco

Tema dell'incontro: “I quartieri al centro: partecipazione, sviluppo e bene comune”

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il Comitato Fontanelle Insieme organizza per Venerdì 8 Maggio alle ore 18:30, presso la Piazzetta Livatino nel quartiere di Fontanelle, un incontro-confronto pubblico con i candidati a sindaco di Agrigento. L’iniziativa, dal titolo “I quartieri al centro: partecipazione, sviluppo e bene comune”, si propone come momento di dialogo aperto, autonomo, indipendente e apartitico, con l’obiettivo di riportare al centro dell’agenda politica il ruolo strategico dei quartieri nello sviluppo della città.

Il Comitato promotore sottolinea come la crescita di Agrigento non possa prescindere da un concreto investimento sulla riqualificazione delle periferie, sulla valorizzazione delle frazioni e sul rafforzamento del legame tra centro e territori. I quartieri rappresentano infatti luoghi di identità, partecipazione e coesione sociale, oltre che risorse fondamentali per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

L’incontro, moderato dal giornalista Gioacchino Schicchi, sarà articolato in una breve introduzione seguita da una serie di domande su temi ritenuti prioritari per il benessere collettivo e per il futuro del territorio. A ciascun candidato sarà garantita la possibilità di esporre la propria visione e le proprie proposte nel rispetto del confronto democratico. L’evento è aperto alla cittadinanza.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Irene Milisenda

Il CastrumFavara ricorda Gabriele Vaccaro: commozione allo stadio “Bruccoleri” prima della partita
Apertura

Scontro tra auto e una Vespa, morto motociclista di 36 anni
di Giuseppe Castaldo

Rivolta nel carcere di Agrigento dopo aver picchiato e tolto le chiavi agli agenti, 8 arresti 
Agrigento

Travolge due giovani su un monopattino e scappa, caccia al pirata della strada 
Apertura

Minacce di morte ed estorsione, arrestato 43enne empedoclino 
banner italpress istituzionale banner italpress tv