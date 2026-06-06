Irregolarità in cantiere: 3 denunce, attività sospesa e maxi multa 

Attività sospesa, tre denunce e sanzioni per quasi ventimila euro. È il bilancio di una ispezione eseguita dai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro di Agrigento in un cantiere nei pressi di Aragona. A finire nei guai il titolare della ditta – un ventiquattrenne di Favara – ma anche un 40enne, coordinatore della sicurezza, e un 55enne di Aragona in qualità di committente dei lavori.

Le accuse, a vario titolo, sono l’installazione quadro elettrico di cantiere privo di certificazione; utilizzo scale a mano non a norma; omessa adozione sistemi ritenuta contro pericolo caduta dall’alto; installazione ponteggio non a norma; omessa esibizione/redazione calcolo resistenza e getto materiale demolizione dall’alto senza utilizzo convogliatore. L’attività è stata sospesa e sono scattate anche ammende e sanzioni per un importo complessivo di 18 mila euro.