Canicattì

Accusato dalla figlia della compagna di violenza sessuale, assolto 44enne 

Per questo motivo un 44enne di Canicattì era finito a processo e la Procura di Agrigento aveva chiesto una condanna a 4 anni e 9 mesi

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

Era stato accusato dalla figlia della sua compagna, all’epoca quattordicenne, di diversi tentativi di abusi sessuali. Per questo motivo un 44enne di Canicattì era finito a processo e la Procura di Agrigento aveva chiesto una condanna a 4 anni e 9 mesi di reclusione. I giudici della prima sezione penale – presieduta da Agata Anna Genna – lo hanno invece assolto perchè il fatto non sussiste.

Il tribunale, a conclusione del dibattimento, ha ritenuto troppe le contraddizioni e le incongruenze nel racconto della ragazzina. La vicenda risale al 2020. La figlia della compagna era stata sentita mediante incidente probatorio e aveva descritto almeno due episodi che però sono stati ritenuti contraddittori. L’imputato è difeso dall’avvocato Antonio Bordonaro. La ragazza si è costituita parte civile tramite l’avvocato Santo Lucia. 

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