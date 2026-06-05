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Trentenne trovato senza vita nella propria abitazione

Secondo una prima valutazione, la morte dell'uomo potrebbe essere riconducibile a cause naturali.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un uomo, di origini straniere, di circa 30anni, è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione nel centro di Sciacca. Lanciato l’allarme sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Sciacca, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Nell’abitazione è intervenuto anche il medico legale, incaricato di stabilire le cause del decesso. Secondo una prima valutazione, la morte dell’uomo potrebbe essere riconducibile a cause naturali. Saranno tuttavia gli esami e gli accertamenti medico-legali a fornire conferme definitive sulle circostanze del decesso.

Le indagini sono in corso e, al momento, non emergerebbero elementi tali da far ipotizzare cause diverse da quelle naturali.

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