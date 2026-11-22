Quattro nuove corse dirette per avvicinare Agrigento e Catania, riducendo i tempi di percorrenza e rendendo più agevoli gli spostamenti tra i due capoluoghi. È la novità annunciata da Sais Trasporti, che dal prossimo 25 novembre attiverà un nuovo servizio di collegamento senza fermate intermedie, operativo nei giorni feriali.

Gli autobus partiranno dalle stazioni degli autobus di Agrigento alle 5.30 e alle 9.00, mentre da Catania le partenze sono previste alle 9.30 e alle 13.15. Il servizio prevede anche la fermata all’aeroporto di Catania, che sarà così raggiungibile da Agrigento in appena un’ora e 40 minuti.

A dare notizia della novità è il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, che sottolinea l’importanza del risultato raggiunto e il lavoro portato avanti per ottenere un collegamento diretto tra le due città.«Quante volte abbiamo sognato un collegamento senza fermate intermedie tra Agrigento e Catania? Ci siamo riusciti! Dopo aver sollevato il caso in Consiglio comunale grazie a Elvira Mangione e con l’interrogazione sul tema all’Ars di Ismaele La Vardera, finalmente avremo delle nuove corse. Abbiamo pensato a chi torna a casa, ai pendolari e a chi sceglie di fermarsi a visitare la Città dei Templi. Adesso è più facile, perché quando le distanze si accorciano è sempre un grande successo. Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo piccolo grande risultato», dichiara Sodano.

“È necessario potenziare i collegamenti e ridurre il divario di connettività. Dopo gli autobus adesso il mio pensiero è rivolto anche alla rete ferroviaria, per promuovere una mobilità davvero sostenibile e disincentivare l’uso dell’auto privata. Abbiamo già avviato un tavolo tecnico per definire un piano di intervento strategico sui collegamenti ferroviari”, dichiara Elvira Mangione.

Un potenziamento dei collegamenti che punta a rispondere alle esigenze di pendolari, viaggiatori e turisti, ma che rappresenta anche un passo importante per migliorare l’accessibilità di Agrigento e rafforzare i collegamenti con uno dei principali scali aeroportuali siciliani.