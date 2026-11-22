Se non è crisi questa, per l’Akragas, poco ci manca. Dopo cinque giornate senza vittorie e con una partita da recuperare (quella contro il Kamarat che riprenderà dallo 0-0 con gli ultimi sette minuti da giocare), contro la capolista Montelepre arriva l’ennesimo mezzo passo falso casalingo. I biancazzurri non vanno infatti oltre il pareggio per uno a uno dopo essere stati sotto per un clamoroso errore del portiere Maniscalco e aver raddrizzato il risultato nella ripresa.

LA CRONACA

Venticinque secondi e arriva il primo brivido creato dal Montelepre con la conclusione fuori di poco di Lopez.

L’Akragas risponde un minuto più tardi, con un tiro dal limite di Osvaldo bloccato dal portiere Ferrara.

Al 12º un’altra importante iniziativa dell’ Akragas con Ten Lopez che lascia partire diagonale sul quale Luis Enrique non arriva per la deviazione decisiva.

Al 18° Montelepre passa in vantaggio grazie ad una clamorosa papera del portiere Maniscalco che anziché respingere il pallone con i pugni lo indirizza verso la propria porta. Pipitone, sulla linea di porta, deve soltanto spingere il pallone di testa per il gol che vale l’uno a zero per gli ospiti.

I biancazzurri giocano male e gli ospiti invece gestiscono comodamente la partita approfittando anche della difficoltà di impostazione della squadra di Cammarata.

Il primo tempo si conclude tra i fischi dei tifosi di casa.

Nella ripresa Cammarata prova a dare vivacità ai suoi in avanti inserendo e puntando sulla velocità di Cruz e di Giorgio subentrati rispettivamente al posto di Luis Enrique e Ledesma.

Gli effetti si notano quasi subito, la squadra appare più pimpante e vogliosa di raggiungere un risultato positivo.

All’ottavo minuto, Ten Lopez, servito da Osvaldo, tenta la giocata della domenica impegnando il portiere Ferrara con una bella conclusione in rovesciata.

Un minuto più tardi, sugli sviluppi di calcio di punizione, arriva il goal del pareggio segnato da Cruz che spezza di testa e manda il pallone alla sinistra dell’estremo difensore ospite.

Al 20’ il Montelepre si rivede dalle parti di Maniscalco con una conclusione al Leto da parte di Bustos. Al 22’ Maniscalco si oppone ad un forte tiro di Martinez e sul capovolgimento di fronte, Cruz sfiora il palo in diagonale potente.

L’Akragas c’è e torna a farsi vedere dalle parti di Ferrara con Ten Lopez che scheggia la palla di testa, mandandola di poco alto sulla traversa.

Al 32º, è ancora all’attaccante argentino protagonista, questa volta in negativo, che non sa approfittare di un errore della difesa avversaria e anziché controllare il pallone e calciare in porta tenta una giocata in acrobazia che non sortisce l’effetto sperato.

Il finale è decisamente la parte migliore della partita. L’arbitro estrae cartellini gialli a chiunque protesti ed entrambe le squadre non sembrano volersi accontentare del pareggio.

Al 47º é Ferrara ad uscire a vuoto ma si salva grazie alla deviazione di un compagno di squadra che manda la palla in angolo. Dopo soli due minuti, ti recupero il direttore di gara fischia alla fine. I fischi del primo tempo lasciano spazio agli applausi di incoraggiamento per una prestazione dai due volti con qualche rammarico per aver regalato troppi spazi alla capolista.

Il Tabellino



Akragas – Montelepre 1-1

Marcatori: pt. 18° Pipitone; st. 9’ Cruz

AKRAGAS: Maniscalco, Rossi, Cipolla, Brugaletta (23’ st Fragapane), La Rosa (35’ st Solazzo), Ledesma, Scolaro, Di Romana (1 st Cruz), Osvaldo, Ten Lopez, Luis Henrique (1’ st Giorgio). A disp.: Astorino, Miraglia, Mele, Sacco, Saito. All. Cammarata.

MONTELEPRE: Ferrara, Camara (39’ st Cangemi), G. Lopez, Sabatino, Pipitone, Musso 823’ st F. Lopez), Mbaye, Ambro, Martinez (32’ st Costa), Muratore, Barbera (16 st. Bustos). A disp.: Ferraro, Colombo, La Rocca, Cottone, Abbenante. All. Chicco.

Arbitro: Zambelli di Lodi.

Assistenti: Milioto-Bartolotta

Ammoniti: pt. 20’ Cipolla, st. 20’ Giorgio, 26’ Mbaye, 34’ Rossi, 39’ Musso, 40’ Ambro, 43’ Bustos, 45’ Sabatino.

Angoli: 2-4

Recupero: 1-4