La Scalia Volley Sciacca conquista la quarta vittoria consecutiva nel campionato di Serie B, imponendosi sul campo della Sicily Fratelli Anastasi con il punteggio di 3-1. Dopo un avvio complicato, il sestetto guidato da Maurizio Lopis ha saputo reagire con carattere e qualità, ribaltando l’incontro grazie a una prestazione di alto livello. Nel piccolo impianto di Saponara, i padroni di casa si sono aggiudicati il primo set per 25-19, approfittando di un approccio non brillante dei saccensi. Dal secondo parziale in poi, però, la Scalia Volley ha cambiato marcia, registrando tutti i fondamentali e mettendo in mostra il proprio maggiore tasso tecnico. I successivi set si sono chiusi sul 25-17, 25-21 e 25-17 in favore di Parisi e compagni, protagonisti di una prova autorevole sia in fase di ricezione e difesa che in attacco. Ancora una volta il gruppo ha dimostrato personalità, maturità ed esperienza, qualità che stanno consentendo alla formazione saccense di mantenere un rendimento costante e di affrontare con lucidità anche i momenti più delicati delle partite.

“Siamo soddisfatti di questo ennesimo successo – commenta il presidente Baldo Scalia -. La squadra è cosciente della propria forza e riesce a mettere in campo quell’esperienza che serve anche nei momenti più complicati della gara. Stiamo vedendo un gruppo che cresce settimana dopo settimana e che sta affrontando ogni sfida con il giusto atteggiamento”. Grazie a questa vittoria, la Scalia Volley Sciacca sale al secondo posto della classifica, alle spalle di Ciclope Bronte e Santa Teresa Riva. Dopo la sconfitta all’esordio stagionale sul campo di Palermo, la squadra ha trovato continuità di gioco e risultati, infilando una serie positiva che la proietta tra le protagoniste della stagione. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 29 novembre, quando la Scalia Volley tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare Cosenza, con l’obiettivo di proseguire la striscia vincente e consolidare le posizioni di vertice.