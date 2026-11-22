Pallavolo, quarta vittoria di fila per la Scalia Volley
La Scalia Volley Sciacca conquista la quarta vittoria consecutiva nel campionato di Serie B, imponendosi sul campo della Sicily Fratelli Anastasi con il punteggio di 3-1
La Scalia Volley Sciacca conquista la quarta vittoria consecutiva nel campionato di Serie B, imponendosi sul campo della Sicily Fratelli Anastasi con il punteggio di 3-1. Dopo un avvio complicato, il sestetto guidato da Maurizio Lopis ha saputo reagire con carattere e qualità, ribaltando l’incontro grazie a una prestazione di alto livello. Nel piccolo impianto di Saponara, i padroni di casa si sono aggiudicati il primo set per 25-19, approfittando di un approccio non brillante dei saccensi. Dal secondo parziale in poi, però, la Scalia Volley ha cambiato marcia, registrando tutti i fondamentali e mettendo in mostra il proprio maggiore tasso tecnico. I successivi set si sono chiusi sul 25-17, 25-21 e 25-17 in favore di Parisi e compagni, protagonisti di una prova autorevole sia in fase di ricezione e difesa che in attacco. Ancora una volta il gruppo ha dimostrato personalità, maturità ed esperienza, qualità che stanno consentendo alla formazione saccense di mantenere un rendimento costante e di affrontare con lucidità anche i momenti più delicati delle partite.
“Siamo soddisfatti di questo ennesimo successo – commenta il presidente Baldo Scalia -. La squadra è cosciente della propria forza e riesce a mettere in campo quell’esperienza che serve anche nei momenti più complicati della gara. Stiamo vedendo un gruppo che cresce settimana dopo settimana e che sta affrontando ogni sfida con il giusto atteggiamento”. Grazie a questa vittoria, la Scalia Volley Sciacca sale al secondo posto della classifica, alle spalle di Ciclope Bronte e Santa Teresa Riva. Dopo la sconfitta all’esordio stagionale sul campo di Palermo, la squadra ha trovato continuità di gioco e risultati, infilando una serie positiva che la proietta tra le protagoniste della stagione. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 29 novembre, quando la Scalia Volley tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare Cosenza, con l’obiettivo di proseguire la striscia vincente e consolidare le posizioni di vertice.