La Capitale della cultura lancia un messaggio di pace al mondo, acceso il Tripode dell’Amicizia 

La 77ª edizione del Mandorlo in Fiore entra nel vivo con l’accensione del Tripode dell’Amicizia, certamente uno dei momenti più suggestivi dell’intera manifestazione. I gruppi provenienti da tutto il mondo, fiaccole in mano, hanno attraversato la via Sacra per arrivare ai piedi del tempio della Concordia. Da Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, viene lanciato un messaggio di pace e fratellanza al mondo intero. Popoli, culture e tradizioni diverse che si mescolano e si abbracciano all’ombra della maestosa Valle dei Templi. Una cornice magnifica, unica, tra le più belle al mondo.