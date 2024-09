Ladri “ripuliscono” cassaforte in casa di una insegnante, 20 mila euro il bottino 

Ladri in azione a Sciacca. Ignoti malviventi, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, sono riusciti ad entrare in un appartamento e aprire la cassaforte. Il bottino portato via sarebbe ingente e, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 20 mila euro. A denunciare l’accaduto è stata una insegnante di 46 anni. Al via le indagini delle forze dell’ordine per risalire agli autori del colpo.