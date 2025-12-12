Apertura

Ladri “visitano” isola ecologica, rubati 60 litri di gasolio dagli autocompattatori

Ignoti malviventi si sono intrufolati all’interno dell’isola ecologica comunale e hanno rubato 60 litri di gasolio dagli autocompattatori

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

Ladri di gasolio in azione a San Biagio Platani. Ignoti malviventi si sono intrufolati all’interno dell’isola ecologica comunale e hanno rubato 60 litri di gasolio dagli autocompattatori che si occupano di ritirare i rifiuti.

Ad agire almeno due persone che, probabilmente con l’utilizzo di tubi in gomma, hanno asportato la benzina. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato uno degli operai. Il responsabile ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari della locale stazione per individuare i responsabili del furto. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

In fiamme l’auto di un insegnante agrigentino, indagano i carabinieri
Apertura

Ladri “visitano” isola ecologica, rubati 60 litri di gasolio dagli autocompattatori
Mafia

Mafia, sequestrati 40 milioni di euro a indagato “vicino” al clan Santapaola-Ercolano
Catania

Reati contro il patrimonio culturale, 45 misure cautelari 
Agrigento

UniPa per Agrigento 2025 mette al centro sport, impresa e mobilità
Licata

Impianto Omnia, sopralluogo di La Vardera, Cambiano e Catanzaro: “una bomba ecologica”
banner italpress istituzionale banner italpress tv