L’Akragas vola in finale di Coppa Italia, eliminato il Priolo 

Altra impresa dell’Akragas che, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, batte il Priolo e conquista la finalissima che giocherà il 7 giugno contro il Santa Venerina. I biancazzurri all’andata si erano imposti con il risultato di 2-1.

LA CRONACA

Sin dalle prime battute il Priolo, che deve ribaltare il risultato negativo della gara di andata, prova a fare la partita ma l’Akragas si difende bene e rischia pochissimo. Anzi, i biancazzurri al 30’, al primo vero affondo, passano in vantaggio con Tripoli che sfrutta l’assist di Gatto, servito a sua volta da Llama. I ragazzi di Seby Catania sono attenti e controllano bene le folate avversarie. Al 13’ della ripresa, il Priolo va vicino al pareggio ma la conclusione di Lanza si infrange sul palo alla sinistra di Cagnina. Passano i minuti ed i padroni di casa danno l’impressione di faticare al cospetto di un’Akragas che appena tre giorni fa, ha conquistato l’accesso al campionato di Eccellenza nella vittoriosa finale contro il Valderice. Al 32’, Ten Lopez si divora il gol del raddoppio dopo essersi fatto spazio tra tre avversari, il quarto devia la palla in angolo. Negli ultimi minuti i rossoverdi provano l’arrembaggio ma i tentativi vengono puntualmente rimandati al mittente dall’attenta difesa akragantina. Al fischio finale, è festa per Llama e compagni che si “vendicano” del responso della stagione regolare del campionato.