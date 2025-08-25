L’arcivescovo Damiano lascia l’ospedale tre mesi dopo il grave incidente stradale

L’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, lascia l’ospedale dopo tre mesi di ricovero in seguito ad un brutto incidente stradale in cui era rimasto coinvolto. Il capo della chiesa agrigentina verrà dimesso domani dal San Giovanni di Dio. Monsignor Damiano era rimasto gravemente ferito in uno schianto avvenuto tre mesi fa lungo la strada statale 115, in territorio di Sciacca. In quell’occasione anche un minorenne ed il padre rimasero gravemente feriti. Tutti – oggi – stanno bene.

“Ringraziandovi per le vostre premure e il vostro accompagnarmi con la preghiera in questi tre mesi di degenza, vi comunico che domani mattina (26 agosto ndr) sarò dimesso e trascorrerò qualche giorno a casa. La riabilitazione sta dando i suoi frutti e, prudentemente, cammino senza bisogno di ausili; certo non potrò riprendere subito i ritmi abituali. Rientrerò in episcopio il 3 settembre e il 6 presiederò la celebrazione eucaristica nella Dedicazione della chiesa Cattedrale. Con il salmista preghiamo: «Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria». Dio onnipotente e misericordioso benedica voi e le comunità a voi affidate.”

Con questo messaggio, consegnato ai presbiteri dell’Arcidiocesi di Agrigento, mons. Alessandro Damiano ha annunziato il suo ritorno a casa e dato appuntamento alla Celebrazione Eucaristica delle 20,00, nella Solennità della Dedicazione della Basilica Cattedrale, chiesa-madre dell’Arcidiocesi e segno di unità. II 5 settembre, invece, Vigilia della Dedicazione e Anniversario della consacrazione episcopale dell’Arcivescovo Alessandro, alle ore 21,00, in Cattedrale si terrà una veglia di preghiera.