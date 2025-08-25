Palermo

Nascondeva la cocaina nel frigo: arrestato

L'uomo deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bagheria, nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio e del consumo di droga, hanno arrestato un 65enne villabatese, già conosciuto dalle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati in un mirato servizio di controllo del territorio nel centro abitato di Villabate, hanno notato il frequente via vai – specie di ragazzi – dall’abitazione del sospettato.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, occultata in una vaschetta di plastica riposta all’interno del frigorifero, circa 100 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la vendita al dettaglio, oltre a vario materiale per il confezionamento.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto in flagranza e applicato all’indagato, la misura degli arresti domiciliari.

La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici disposti dalla Autorità Giudiziaria.

